Мемориальный комплекс памяти жертв Голодомора завершают в сжатые сроки по программе президента Владимира Зеленского Большая стройка. Блогер Павел Авдокушин побывал на стройплощадке и опубликовал видеоотчет в Youtube.

— В начале лета 2021 года объект был включен в национальную программу Большая стройка, и ему было выделено необходимое финансирование. Благодаря этому за три летних месяца был выполнен просто фантастический объем строительных работ, — сообщил Авдокушин.

В частности, в музее уже ведут работы на крыше и заканчивают ставить внутренние перегородки. Заказаны и получены лифты, а на прилегающей территории укрепляют склоны, прогулочные дорожки и смотровые площадки.

— Достраивается мост через Днепровский спуск. Приступили к мощению парковочной площадки, собирают лестнично-лифтовые башни моста. Идут облицовочные работы на наклонном лифте, — комментирует он.

Также внутри самого музея завершают строительство коммуникационного коллектора.

Фантастический объем работ: блогер показал, как Большая стройка завершает Мемориал Голодомора / 3 фотографии

Создание Мемориального комплекса памяти жертв Голодомора было начато в 2008 году. В 2009 году смогли закончить первую очередь. Строительство Национального музея Голодомора-геноцида было отложено до 2016 года.

С тех пор и до включения объекта в программу президента Владимира Зеленского Большая стройка существенных работ на Мемориале не вели.

— Объект, как и множество других по стране, превратился в долгострой, строился медленно, а его стоимость увеличивалась каждый год. Стандартная история хозяйственников и ностальгирующих по ним популистов, — отметил в Facebook Юрий Голик.

Юрий Голик добавил, что в рамках программы президента была поставлена задача завершить Мемориал в этом году.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский дал старт национальной программе Большая реставрация, чтобы восстановить ключевые памятники культуры Украины.