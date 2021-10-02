З плакатами, українськими стягами та без політичних гасел: Марш за збереження Києва 2021

Кілька тисяч небайдужих містян вийшли сьогодні на Марш за збереження Києва.

Майже півсотні громадських організацій вимагають від столичної влади зупинити хаотичну забудову. При цьому варто відзначити, що значну частину дозволів на неї давали за керівництва колишніх очільників міста.

Люди також вимагають припинити знищення пам’яток архітектури і парків, якнайшвидше розробити новий генплан, провести реформу транспорту і звільнити мегаполіс від заторів.

Пройшовши весь центр столиці, активісти наголосили, такі ж проблеми зі знищенням міст не лише у Києві, але й в регіонах. Та столичній владі, вони готові допомогти і для цього підготували сотню реформ.

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