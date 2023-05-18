С танками и байрактарами! Как война изменила украинскую вышиванку

День вышиванки в Украине ежегодно приобретает все большую популярность. К этому дню тщательно готовятся, заказывая уникальные эксклюзивные рубашки у известных дизайнеров, некоторые в спешке вспоминают о нем только накануне.

Из-за событий в стране особое внимание в этом году на вышиванках с нетипичными орнаментами: например, посвященных нашим военным, несокрушимым городам. На рубашках все чаще боевая техника и беспилотники.

Рубашку под названием Відсіч дизайнеры столичного бренда дополнили символами борьбы — трезубцем, мечом и булавой. Одну из моделей посвятили гражданским украинцам, от которых тоже зависит победа на военном фронте.

— Она называется Сміливість. Сверху мы видим людей, которые держатся за руки — это символ объединенности, — говорит администратор магазина бренда вышиванок Этнодом Андрей Горницкий.

Ниже можно рассмотреть карты украинских городов-героев, которые больше всего пострадали от нападения России — Бучи, Гостомеля, Мариуполя, Харькова.

Но в топе продаж уже более года — так называемые милитари-вышиванки. Рубашка с военной техникой вызвала большой восторг, особенно после того, как в нее нарядился Владимир Зеленский.

— Мы пошили эту вышиванку для него, под него, потому что у нас есть все его замеры. И когда президент ее надел, это был просто полный солдаут. Где-то на два месяца мы были абсолютно загружены заказами, — говорит основательница бренда Indposhiv Екатерина Возианова.

И чтобы сохранить эксклюзивность изделия, именно такого оттенка хаки и с черным узором ни для одного клиента больше не шьют. Зато на украинских рубашках появились турецкие байрактары. В предвкушении контрнаступления дизайнеры бренда уже размышляют над вышивкой, которая будет символизировать украинскую победу.

Убаксы военных тоже начали украшать вышивкой.

— Это не вышиванка в стиле милитари, это конкретно униформа, на которую мы просто добавили вышивку, — говорит основатель проекта ВышивУбакс Сергей Курочкин.

В его рубашках женятся, их надевают известные защитники. В оригинальной вышиванке защитники Азовстали — Пташкаи Орест или поэт и музыкант Павел Вышебаба.

— Эта рубашка для тех, кто надел форму, чтобы защитить свое право защитить вышиванку. Когда я это вот формулирую, по телу пробегают мурашки и я искренне рад, что людям это резонирует, — добавляет Сергей.

Своего бизнес-партнера Сергей встретил случайно в поезде. Тот, как оказалось, имел собственное производство, которое пришлось перепрофилировать под пошив военной формы. За это время они продали более 700 рубашек. Треть прибыли Сергей направляет на помощь фронту.

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