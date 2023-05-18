З танками та байрактарами! Як війна змінила українську вишиванку

День вишиванки в Україні щороку набуває все більшої популярності. До цього дня ретельно готуються, замовляючи унікальні ексклюзивні сорочки у відомих дизайнерів, дехто поспіхом згадує про нього лише напередодні.

Через події у країні особлива увага цьогоріч на вишиванках із нетиповими орнаментами: приміром, присвячених нашим військовим, незламним містам. На сорочках усе частіше бойова техніка та безпілотники.

Сорочку під назвою Відсіч дизайнери столичного бренду доповнили символами боротьби – тризубом, мечем і булавою. Одну із моделей присвятили цивільним українцям, від яких теж залежить перемога на воєнному фронті.

– Вона називається Сміливість. Зверху ми бачимо людей, які тримаються за руки – це символ об’єднаності, – каже адміністратор магазину бренду вишиванок Етнодім Андрій Горніцький.

Нижче можна роздивитися карти українських міст-героїв, які чи не найбільше постраждали від нападу Росії – Бучі, Гостомеля, Маріуполя, Харкова.

Та в топі продажу уже понад рік – так звані мілітарі-вишиванки. Сорочка із військовою технікою викликала неабиякий захват, особливо після того, як у неї вбрався Володимир Зеленський.

– Ми пошили цю вишиванку для нього, під нього, тому що у нас є всі його заміри. І коли президент її надягнув, це був просто повний солдаут. Десь на два місяці ми були абсолютно завантажені замовленнями, – каже засновниця бренду Indposhiv Катерина Возіанова.

Та щоб зберегти ексклюзивність виробу, саме такого відтінку хакі та з чорним візерунком для жодного клієнта більше не шиють. Натомість на українських сорочках з’явилися турецькі байрактари. У передчутті контрнаступу дизайнери бренду уже міркують над вишиванкою, що символізуватиме українську перемогу.

Убакси військових теж почали прикрашати вишивкою.

– Це не вишиванка в стилі мілітарі, це конкретно уніформа, на яку ми просто додали вишивку, – каже засновник проєкту ВишивУбакс Сергій Курочкін.

У його сорочках одружуються, їх надягають відомі захисники. В оригінальній вишиванці оборонці Азовсталі – Пташка та Орест чи поет і музикант Павло Вишебаба.

– Ця сорочка для тих, хто вдягнув форму, щоб захистити своє право захистити вишиванку. Коли я це от формулюю, тілом пробігають мурахи і я щиро радію, що людям це резонує, – додає Сергій.

Свого бізнес-партнера Сергій зустрів випадково у потязі. Той, як виявилося, мав власне виробництво, яке довелося перепрофілювати під пошиття військової форми. За цей час вони продали понад 700 сорочок. Третину прибутку Сергій спрямовує на допомогу фронту.

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