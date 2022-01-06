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Из ткани, папье-маше и дерева: в Украине возвращается традиция рукотворных вертепов

Ирина Тимчишин журналист Факты ICTV

В западной Украине сейчас главное развлечение рождественские колядки, вертепы. Возвращается традиция рукотворных вертепов, а еще люди чаще украшают жилище шопкой – это миниатюрное изображение яслей, где родился Иисус.

Фигурки для домашнего вертепа могут быть из ткани. Их разрисовывают, насыщают ароматами ванили или кофе. А еще их делают из папье-маше.

Деревянная стружка, гречневая шелуха, мука и бумага. Их сушат и вручную декорируют. Они крепкие и долговечные. Впрочем, наиболее популярные — деревянные вертепы.

Историю рождения Иисуса повествуют не только дома. Фигуры из вертепа устанавливают в церквях и на площадях городов.

Впервые вертепы в домах несколько столетий назад начали выставлять итальянцы. Традиция распространилась на целый католический мир. Шопка у украинцев – это такой же атрибут Рождества, как елка или дидух, даже у живущих за океаном.

Шопки или вертепы передают по наследству. Это не просто красочные фигурки на сакральную тематику, это – семейная реликвия.

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