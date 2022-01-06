З тканини, пап’є-маше та дерева: в Україні повертається традиція рукотворних вертепів

На західній Україні нині головна розвага різдвяні колядки, вертепи. Повертається традиція рукотворних вертепів, а ще люди частіше прикрашають оселю шопкою – це мініатюрне зображення ясел, де народився Ісус.

Фігурки для домашнього вертепу можуть бути з тканини. Їх розмальовують, насичують ароматами ванілі чи кави. А ще їх роблять із пап’є-маше.

Дерев’яна стружка, гречане лушпиння, борошно та папір. Їх висушують і вручну декорують. Вони міцні й довговічні. Утім найбільш популярні – дерев’яні вертепи.

Історію народження Ісуса оповідають не лише вдома. Фігури з вертепу встановлюють у церквах та на майданах міст.

Уперше вертепи у власних домівках кілька століть тому почали виставляти італійці. Традиція поширилася на цілий католицький світ. Шопка в українців – це такий же атрибут Різдва, як ялинка чи дідух, навіть у тих, хто живе за океаном.

Шопки чи вертепи передають у спадок. Це не просто барвисті фігурки на сакральну тематику, це – родинна реліквія.

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