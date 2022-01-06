Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Lifestyle / Подорожі

З тканини, пап’є-маше та дерева: в Україні повертається традиція рукотворних вертепів

Ірина Тимчишин журналістка Факти ICTV

На західній Україні нині головна розвага різдвяні колядки, вертепи. Повертається традиція рукотворних вертепів, а ще люди частіше прикрашають оселю шопкою – це мініатюрне зображення ясел, де народився Ісус.

Фігурки для домашнього вертепу можуть бути з тканини. Їх розмальовують, насичують ароматами ванілі чи кави. А ще їх роблять із пап’є-маше.

Дерев’яна стружка, гречане лушпиння, борошно та папір. Їх висушують і вручну декорують. Вони міцні й довговічні. Утім найбільш популярні – дерев’яні вертепи.

Історію народження Ісуса оповідають не лише вдома. Фігури з вертепу встановлюють у церквах та на майданах міст.

Уперше вертепи у власних домівках кілька століть тому почали виставляти італійці. Традиція поширилася на цілий католицький світ. Шопка в українців – це такий же атрибут Різдва, як ялинка чи дідух, навіть у тих, хто живе за океаном.

Шопки чи вертепи передають у спадок. Це не просто барвисті фігурки на сакральну тематику, це – родинна реліквія.

Читайте
Традиційна або з рисом та карамелізованими шишками: рецепт куті на Різдво

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Києві на Різдво обмежать роботу кількох станцій метро
У Києві на Різдво обмежать роботу кількох станцій метро
Різдво без снігу – не біда: де в Києві покататися на лижах і ковзанах
Різдво без снігу – не біда: де в Києві покататися на лижах і ковзанах
Митрополит Епіфаній та архієпископ Святослав привітали українців з Різдвом
Митрополит Епіфаній та архієпископ Святослав привітали українців з Різдвом
Це найкраща мить для примирення: Зеленський привітав українців з Різдвом
Це найкраща мить для примирення: Зеленський привітав українців з Різдвом
Буде сонячно й повернуться морози: прогноз погоди на вихідні в Україні (карта)
Буде сонячно й повернуться морози: прогноз погоди на вихідні в Україні (карта)
Як працюватиме Нова пошта на Різдво – графік
Як працюватиме Нова пошта на Різдво – графік
Традиційна або з рисом та карамелізованими шишками: рецепт куті на Різдво
Традиційна або з рисом та карамелізованими шишками: рецепт куті на Різдво
Температура до -6, без опадів: прогноз погоди на Різдво 2022
Температура до -6, без опадів: прогноз погоди на Різдво 2022
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка