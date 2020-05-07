За 10 років зробили лише 600 метрів: чому в Коломацькій ОТГ не ремонтують дороги

Харківські дорожники цього року отримають рекордну суму на ремонт доріг – понад мільярд гривень. Планують завершити три масштабні довгобуди.

А от на дороги місцевого значення – грошей нема. В Коломацькій ОТГ 20 кілометрів доріг, яких, по факту, немає – яма на ямі.

За десять років зробили лише 600 метрів. Докладніше про ситуацію з дорогами на Харківщині дивіться у сюжеті Тетяни Доцяк.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, де у Києві ремонтують дороги.