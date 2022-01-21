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Факты / Видео / Мир / Россия

В 13 км от границы: Россия развернула войска вблизи Украины

Петро Дем'янчук

Россия продолжает опрокидывать войска к границе с Украиной. Расследования западных журналистов свидетельствуют, что солдат отправляют ближе к украинской границе на срок от полугода до девяти месяцев.

Российское командование утверждает, что все – ради военных учений. Совместные учения с Беларусью — под названием Совместная решительность — пройдут с 10-го по 20 февраля.

Спутниковые снимки показывают, что ближайшее размещение российских войск всего в 13 километрах от границы с Украиной.

Речь идет о таких полигонах:

  • Климово – 13 км к северу от Украины;
  • Клинцы – 30 км к востоку от Украины;
  • Ельня – 130 км к востоку от Беларуси;
  • Погоново – 165 км к северу от Украины.

Напомним, что президент Соединенных Штатов Джо Байден неоднократно предостерег Владимира Путина от нападения на Украину. По его словам, речь идет не только о пересечении границы российскими военными, но и о неоткрытых, гибридных военных действиях — “атаки в серой зоне”, операциях военных без российской формы и кибернападениях.

– Россия в прошлом не раз использовала для агрессии меры, отличающиеся от открытых военных действий. Военные тактики, так называемые нападения в серой зоне, и действия русских солдат, не одетых в русскую форму. Мы должны быть готовы реагировать и на такие действия – решительно и объединенно, используя весь спектр инструментов, которые мы располагаем, — отметил Джо Байден.

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