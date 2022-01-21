В 13 км от границы: Россия развернула войска вблизи Украины

Россия продолжает опрокидывать войска к границе с Украиной. Расследования западных журналистов свидетельствуют, что солдат отправляют ближе к украинской границе на срок от полугода до девяти месяцев.

Российское командование утверждает, что все – ради военных учений. Совместные учения с Беларусью — под названием Совместная решительность — пройдут с 10-го по 20 февраля.

Спутниковые снимки показывают, что ближайшее размещение российских войск всего в 13 километрах от границы с Украиной.

Речь идет о таких полигонах:

Климово – 13 км к северу от Украины;

Клинцы – 30 км к востоку от Украины;

Ельня – 130 км к востоку от Беларуси;

Погоново – 165 км к северу от Украины.

New satellite images show a build up of Russian troops/equipment being deployed: Klimovo: ~13 km north of Ukraine

Klintsy: ~30 km east of Ukraine

Yelnya: ~130 km east of Belarus

Pogonovo: ~165 km north of Ukraine ????: @Maxar pic.twitter.com/m8k5J8MViL — Alex Salvi (@alexsalvinews) January 20, 2022

Напомним, что президент Соединенных Штатов Джо Байден неоднократно предостерег Владимира Путина от нападения на Украину. По его словам, речь идет не только о пересечении границы российскими военными, но и о неоткрытых, гибридных военных действиях — “атаки в серой зоне”, операциях военных без российской формы и кибернападениях.

– Россия в прошлом не раз использовала для агрессии меры, отличающиеся от открытых военных действий. Военные тактики, так называемые нападения в серой зоне, и действия русских солдат, не одетых в русскую форму. Мы должны быть готовы реагировать и на такие действия – решительно и объединенно, используя весь спектр инструментов, которые мы располагаем, — отметил Джо Байден.

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