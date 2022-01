Россия продолжает опрокидывать войска к границе с Украиной. Расследования западных журналистов свидетельствуют, что солдат отправляют ближе к украинской границе на срок от полугода до девяти месяцев.

Российское командование утверждает, что все – ради военных учений. Совместные учения с Беларусью — под названием Совместная решительность — пройдут с 10-го по 20 февраля.

Спутниковые снимки показывают, что ближайшее размещение российских войск всего в 13 километрах от границы с Украиной.

Речь идет о таких полигонах:

New satellite images show a build up of Russian troops/equipment being deployed:

Klimovo: ~13 km north of Ukraine

Klintsy: ~30 km east of Ukraine

Yelnya: ~130 km east of Belarus

Pogonovo: ~165 km north of Ukraine

????: @Maxar pic.twitter.com/m8k5J8MViL

— Alex Salvi (@alexsalvinews) January 20, 2022