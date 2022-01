Росія продовжує перекидати війська до кордону з Україною. Розслідування західних журналістів свідчать, що вояків відправляють ближче до українського кордону на термін від пів року до дев’яти місяців.

Російське командування стверджує, що все – заради військових навчань. Спільні навчання з Білоруссю – під назвою Спільна рішучість – пройдуть з 10-го по 20-те лютого.

Супутникові знімки показують, що найближче розміщення російських військ усього за 13 кілометрів від кордону з Україною.

Йдеться про такі полігони:

New satellite images show a build up of Russian troops/equipment being deployed:

Klimovo: ~13 km north of Ukraine

Klintsy: ~30 km east of Ukraine

Yelnya: ~130 km east of Belarus

Pogonovo: ~165 km north of Ukraine

????: @Maxar pic.twitter.com/m8k5J8MViL

— Alex Salvi (@alexsalvinews) January 20, 2022