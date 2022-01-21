За 13 км від кордону: Росія розгорнула війська поблизу України

Росія продовжує перекидати війська до кордону з Україною. Розслідування західних журналістів свідчать, що вояків відправляють ближче до українського кордону на термін від пів року до дев’яти місяців.

Російське командування стверджує, що все – заради військових навчань. Спільні навчання з Білоруссю – під назвою Спільна рішучість – пройдуть з 10-го по 20-те лютого.

Супутникові знімки показують, що найближче розміщення російських військ усього за 13 кілометрів від кордону з Україною.

Йдеться про такі полігони:

Клімове – 13 км на північ від України;

Клинці – 30 км на схід від України;

Єльня – 130 км на схід від Білорусі;

Погонове – 165 км на північ від України.

New satellite images show a build up of Russian troops/equipment being deployed: Klimovo: ~13 km north of Ukraine

Klintsy: ~30 km east of Ukraine

Yelnya: ~130 km east of Belarus

Pogonovo: ~165 km north of Ukraine ????: @Maxar pic.twitter.com/m8k5J8MViL — Alex Salvi (@alexsalvinews) January 20, 2022

Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Джо Байден неодноразово застерігав Володимира Путіна від нападу на Україну. За його словами, мова йде не тільки про перетин кордону російськими військовими, але й про невідкриті, гібридні військові дії – “атаки в сірій зоні”, операції військових без російської форми та кібернапади.

– Росія в минулому не раз використовувала для агресії заходи, що відрізняються від відкритих воєнних дій. Військові тактики, так звані напади у сірій зоні, та дії російських солдатів, не одягнених у російську форму. Ми повинні бути готовими реагувати й на такі дії – рішуче та об’єднано, використовуючи весь спектр інструментів, які маємо у своєму розпорядженні, – зазначив Джо Байден.

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