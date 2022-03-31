По ней Гаага плачет: как уроженка Шепетовки Матвиенко превратилась в приспешницу Путина

Суда в Гааге ждут не только российское военное руководство, но и политическое, в частности спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Кстати, этническая украинка, уроженка Шепетовки.

Ее называют Валькой-стакан. Это прозвище к главе Совета Федераций Валентине Матвиенко приклеилось еще с комсомольских времен. Во время партийных пиров Матвиенко не уступала более опытным товарищам.

Уроженка Шепетовки, которая в Хмельницкой области, могла бы спасать чьи-то жизни. Но окончив медучилище в Черкассах, Матвиенко уехала в Ленинград. Официанты не успевали протирать стаканы, а Матвиенко уже проставлялась за новую должность. Комсомолка, депутат, посол, вице-премьер. В 2003 году она одержала победу на выборах на пост губернатора Санкт-Петербурга.

— Сбивать сосульки ломами, это уже каменный век. Их нужно сбивать, я не знаю, там лазерами, – заявляла Матвиенко, будучи высокопоставленным политиком в РФ.

Пока мама боролась с сосульками, сын губернатора богател на глазах. Он скупал за копейки элитную питерскую землю и недвижимость. Под конец ее каденции – он официальный долларовый миллиардер.

Затем Валентина Матвиенко перебирается в Москву в кресло спикера Совета Федераций. Став формально третьим человеком в России. Под ее руководством российский сенат безотказно поддерживает все кремлевские инициативы. В частности, дважды дает добро на ввод войск в Украину.

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