За нею Гаага плаче: як уродженка Шепетівки Матвієнко перетворилася на посіпаку Путіна

На суд у Гаазі чекають не лише російське військове керівництво, а й політичне, зокрема спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко. До речі, етнічна українка, уродженка Шепетівки.

Її називають Валька-стакан. Це прізвисько до очільниці Ради Федерацій Валентини Матвієнко приклеїлося ще з комсомольських часів. Під час партійних бенкетів Матвієнко не поступалася більш досвідченим товаришам.

Уродженка Шепетівки, що на Хмельниччині могла б рятувати чиїсь життя. Але закінчивши медучилище в Черкасах, Матвієнко поїхала в Ленінград. Офіціанти не встигали протирати стакани, а Матвієнко вже проставлялася за нову посаду. Комсомолка, депутат, посол, віцепрем’єр. У 2003 році вона перемогла на виборах на пост губернатора Санкт-Петербурга.

Збивати бурульки ломами, це вже кам’яний вік. Їх треба збивати, я не знаю, там лазерами, – заявляла Матвієнко, бувши високопоставленим політиком у РФ.

Поки мама боролася з бурульками, син губернаторки багатів на очах. Він скуповував копійки елітну пітерську землю та нерухомість. Під кінець її каденції – він офіційний доларовий мільярдер.

Потім Валентина Матвієнко перебирається до Москви у крісло спікера Ради Федерацій. Ставши формально третьою людиною в Росії. Під її керівництвом російський сенат безвідмовно підтримує всі кремлівські ініціативи. Зокрема, двічі дає добро на введення військ в Україну.

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