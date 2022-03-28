В случае признания Международным уголовным судом военных преступлений российских войск, причастных к этим преступлениям, могут задержать в любой стране, признающей юрисдикцию суда ООН.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

По его словам, уже 42 страны подали заявления и поддержали расследование Международного суда ООН в отношении лиц, совершивших преступления против человечности и геноцид украинского народа.

— Мне сложно представить цивилизованную европейскую страну, которая не задержала бы и не передала Международному уголовному суду какого-то военного преступника, например, политического или военного руководителя из России, — отметил Малюська.

По его словам, такой приговор будет означать, что дипломатический паспорт россиянам не поможет, поэтому они будут арестованы на территории любой европейской или другой страны, признающей юрисдикцию Международного суда, переданы в Гаагу и уже там получат наказание.

По мнению министра юстиции, столь серьезного риска российское руководство очень боится.

Напомним, что Международный суд ООН в Гааге открыл дело по иску Украины против России.

Украина требовала, чтобы суд признал атаку России на Украину геноцидом, а также чтобы РФ немедленно остановила начавшиеся 24 февраля 2022 года военные действия на территории нашего государства. После этого Украина потребует репараций, то есть возмещения причиненного ущерба.