За год 14 нападений на активистов. Найдут ли заказчиков нападения на Олега Михайлика

Их убивают и калечат. За год – 14 нападений на общественных активистов. Шесть случаев только в Одессе. Последний, на Олега Михайлика – спровоцировал протесты. Люди требовали объективного расследования преступления и безопасности на улицах города.

Найдены ли исполнители и главное заказчики дерзких преступлений? И есть ли российский след во всех этих нападениях?

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Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк не исключил причастности к резонансному преступлению представителей одесской городской власти. А те по его мнению латентные сепаратисты.

Рукой Кремля власти легко прикрывать местных коррумпированных элит, против которых и борются активисты, считает народный депутат Мустафа Найем. И выступает за созыв Совета нацбезопасности и обороны.

К слову, Факты ICTV сообщали, что активист Михайлик пришел в сознание после покушения

Опубликовано Сентябрь, 25 в 10:55



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