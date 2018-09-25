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За рік 14 нападів на активістів. Чи знайдуть замовників нападу на Олега Михайлика

Їх вбивають і калічать. За рік – 14 нападів на громадських активістів. Шість випадків тільки в Одесі. Останній, на Олега Михайлика – спровокував протести. Люди вимагали об’єктивного розслідування злочину і безпеки на вулицях міста.

Чи знайдені виконавці та головне замовники зухвалих злочинів? І чи є російський слід у всіх цих нападах?

Читайте: Напад на Михайлика: до розслідування залучили СБУ

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк не відкинув причетності до резонансного злочину представників одеської міської влади. А ті на його думку латентні сепаратисти.

Рукою Кремля владі легко прикривати місцевих корумпованих еліт, проти яких і борються активісти, вважає народний депутат Мустафа Найєм. І виступає за скликання Ради нацбезпеки та оборони.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що активіст Михайлик прийшов до тями після замаху

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