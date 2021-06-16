В шести километрах от Беларуси. Чем живут жители приграничного села Выступовичи

Село Выступовичи находится между границами Украины и Беларуси. Туда не ходят автобусы или поезда. Чтобы вас туда пустили, необходимо иметь при себе паспорт. Потому что попасть туда можно только через пункт пропуска.

Чтобы доехать до Выступовичей, нужно пройти одноименный контрольно-пропускной пункт на границе с Беларусью. Территорию часто называют нейтральной, но это неправда, так как эта земля находится в составе Украины. Просто места ближе для пункта пропуска не нашлось.

Выступовичей как населенного пункта не должно было бы уже существовать. Людей выселили отсюда после аварии на Чернобыльской АЭС. Но некоторые остались, и сейчас в селе живет несколько десятков человек.

Пограничники объясняют, что здесь живут молодые люди, и сейчас они на работе. Трудоустроились за несколько километров от Выступовичей.

Раз в неделю в село приезжает магазин на колесах. Медицинскую помощь можно получить в городе Овруч.

В 1972 году в Выступовичах было 447 дворов и проживало 1322 человека. В селе было подсобное хозяйство Овручского лесхоза, скипидарный завод, лесосклад. Работала школа, где обучалось 300 учеников, был клуб на 400 мест и библиотека. Работали фельдшерско-акушерский пункт, детские ясли, отделения связи.

После Чернобыльской катастрофы 1986 года большинство жителей села были отселены. Прекратили работу школа, клуб, почта, магазины, фельдшерский пункт. В 1997 году ликвидировали сельский совет.

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