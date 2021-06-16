За шість кілометрів від Білорусі. Чим живуть мешканці прикордонного села Виступовичі

Село Виступовичі розташовано між кордонами України та Білорусі. Туди не ходять автобуси або поїзда. Щоб вас туди пустили, необхідно мати при собі паспорт. Тому що потрапити туди можна тільки через пункт пропуску.

Щоб доїхати до Виступовичів, потрібно пройти однойменний контрольно-пропускний пункт на кордоні з Білоруссю. Територію часто називають нейтральною, але це неправда, тому що ця земля перебуває в складі України. Просто місця ближче для пункту пропуску не знайшлося.

Виступовичі як населеного пункту не повинно було б вже існувати. Людей виселили звідси після аварії на Чорнобильській АЕС. Але деякі залишилися, і зараз в селі живе кілька десятків людей.

Прикордонники пояснюють, що тут живуть молоді люди, і зараз вони на роботі. Працевлаштувалися за кілька кілометрів від Виступовичів.

Раз в тиждень до села приїжджає магазин на колесах. Медичну допомогу можна отримати в місті Овруч.

У 1972 році в Виступовичі було 447 дворів і проживало 1 322 особи. У селі було підсобне господарство Овруцького лісгоспу, скипидарний завод, лісосклад. Працювала школа, де навчалося 300 учнів, був клуб на 400 місць і бібліотека. Працювали фельдшерсько-акушерський пункт, дитячі ясла, відділення зв’язку.

Після Чорнобильської катастрофи 1986 року більшість жителів села були відселені. Припинили роботу школа, клуб, пошта, магазини, фельдшерський пункт. У 1997 році ліквідували сільську раду.

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