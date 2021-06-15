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Факты / Украина / Политика
Наташа Тарчевська |

Украина настаивает на продолжении миссии ОБСЕ на границе с РФ — Кулеба

Украина настаивает на продолжении миссии ОБСЕ на границе с РФ — Кулеба

Официальный Киев настаивает на продолжении деятельности миссии ОБСЕ на российской границе с Украиной.

Об этом во время брифинга с главой ОБСЕ Анн Линде заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что текущий мандат ОБСЕ потеряет силу после 31 июля.

— В мае Россия заставила ОБСЕ сократить продолжительность мандата миссии на российских пунктах пропуска Гуково и Донецк на границе с Украиной. А сейчас грозит полным закрытием этих миссий. Украина настаивает, чтобы эта миссия продолжила работу и после 31 июля, — отметил министр.

Пункты пропуска Гуково и Донецк находятся на границе РФ и оккупированных территорий Донбасса.

Блокировка продления миссии ОБСЕ на таких участках позволяет Кремлю поставлять сепаратистам российское вооружение.

Боевики в Донбассе глушат беспилотники ОБСЕ

7 июня штаб ООС сообщил о том, что на Донбассе боевики глушат беспилотники ОБСЕ и пытаются переложить вину на ВСУ.

Только в течение марта-апреля 2021 из строя были выведены три летательных аппарата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Для обезвреживания беспилотников сепаратисты используют комплексы РЭБ, которые работают в радиусе 50 км.

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