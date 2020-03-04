Обеспечены всем на три месяца вперед. Как Черновцы подготовились к коронавирусу

Черновцы учатся реагировать на ажиотаж вокруг первого диагностированного у них случая заболевания коронавирусом.

Панику буковинцев по болезни уже назвали буллингом. Известно, что состояние первого в Украине инфицированного коронавирусом удовлетворительное, у него температура 36,8. С больным контактировали около 25 человек. Их всех наблюдают врачи, но ни у одного нет признаков заболевания ОРЗ или гриппом.

Через ночной бунт Черновцов его жену с домашней изоляции перевезли в военный госпиталь. Информацию о том, что у нее также обнаружили коронавирус эпидемиологи не подтвердили.

Напомним, в Черновцах три человека госпитализированы с подозрением на коронавирус.

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