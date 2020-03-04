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Забезпечені всім на три місяці вперед. Як Чернівці підготувались до коронавірусу

Чернівці вчаться реагувати на ажіотаж довкола першого діагностованого в них випадку захворювання на коронавірус.

Паніку буковинців щодо недуги вже назвали булінгом. Відомо, що стан першого в Україні інфікованого коронавірусом задовільний, у нього температура 36,8. З хворим контактували близько 25 осіб. Їх усіх спостерігають лікарі, але в жодного немає ознак захворювання на ГРЗ чи грип.

Через нічний бунт чернівчан його дружину з домашньої ізоляції перевезли до військового шпиталю. Інформацію про те, що в неї також виявили коронавірус епідеміологи не підтвердили.

Нагадаємо, у Чернівцях троє людей госпіталізовані з підозрою на коронавірус.

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