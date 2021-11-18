Заблокированы счета из-за неуплаченного долга или штрафа: как избежать неприятностей

Не оплатили алименты, коммуналку, кредит или штраф за нарушение ПДД – деньги на вашей банковской карточке могут заблокировать почти молниеносно.

Киевлянин Николай рассказал, что узнал о неуплаченном штрафе за нарушение ПДД, только когда не смог рассчитаться банковской картой. Хотя никакого уведомления не получал. И таких историй много.

В случае нарушения правил дорожного движения даже не нужно судебное решение — просто постановление полиции.

В этом году частные и государственные исполнители упростили процедуру ареста счетов. Переписка с банком, которая раньше длилась неделями, теперь занимает несколько минут.

Уже 18 финучреждений сотрудничают в таком режиме с исполнителями. Она еще несовершенна, поскольку блокировать должны только конкретную сумму долга, однако нередко замораживают все счета. Поэтому возникает патовая ситуация: человек хочет уплатить долг, но не может – все деньги заблокированы.

В Приватбанке объяснили, почему арестовывают не сумму долга, а весь счет, даже кредитный лимит:

– Это зависит от того, какое поручение дает исполнитель. Банк не может сам делать то, что он считает нужным. Он лишь точно выполняет то поручение, которое получил.

В Минюсте говорят, что исполнителей, не указывающих конкретную сумму долга, будут строго наказывать, поэтому советуют людям немедленно писать жалобу.

В планах – не блокировать деньги, а автоматически списывать долг с карточек. Но к такому упрощению процедуры банки пока не готовы. Вероятно, боятся отпугнуть клиентов. Чтобы не упустить долг и оплатить раньше, советуют установить приложение Дія.

Проверить наличие долгов можно и в Едином реестре должников или на портале онлайн-дом юстиции. Если не повезло, нужно оплатить долг – можно онлайн, а затем отправить квитанцию ​​исполнителю. Уже он уведомит банк.

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