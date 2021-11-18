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Заблоковано рахунки через несплачений борг чи штраф: як уникнути неприємностей

Христина Гавриш журналістка Факти ICTV

Не сплатили аліменти, комуналку, кредит чи штраф за порушення ПДР – гроші на вашій банківській картці можуть заблокувати майже блискавично.

Киянин Микола розповів, що дізнався про несплачений штраф за порушення ПДР лише коли не зміг розрахуватися банківською карткою. Хоча жодного сповіщення не отримував. І таких історій багато.

У випадку з порушенням правил дорожнього руху навіть не потрібне судове рішення – просто постанова поліції.

Цього року приватним та державним виконавцям спростили процедуру арешту рахунків. Листування з банком, що раніше тяглося тижнями, тепер займає кілька хвилин.

Уже 18 фінустанов співпрацюють у такому режимі з виконавцями. Вона ще недосконала, оскільки блокувати мають лише конкретну суму боргу, проте нерідко заморожують всі рахунки. Тому виникає патова ситуація: людина хоче сплатити борг, але не може – усі гроші заблоковано.

У Приватбанку пояснили, чому арештовують не суму боргу, а весь рахунок, навіть кредитний ліміт:

– Це залежить від того, яке доручення дає виконавець. Банк не може сам робити те, що він вважає за потрібне. Він лише чітко виконує те доручення, яке отримав.

У Мін’юсті кажуть, що виконавців, які не вказують конкретну суму боргу, суворо каратимуть, тому радять людям негайно писати скаргу.

У планах – не блокувати гроші, а автоматично списувати борг з карток. Але до такого спрощення процедури банки поки не готові. Ймовірно, бояться відлякати клієнтів. Аби не проґавити борг і оплатити раніше, радять встановити додаток Дія.

Перевірити наявність боргів можна і в Єдиному реєстрі боржників чи на порталі онлайн-будинок юстиції. Якщо не пощастило, треба сплатити борг – можна онлайн, а потім надіслати квитанцію виконавцю. Уже він повідомить банк.

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