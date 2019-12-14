Запрет на вырубку карпатских лесов: почему закон действует наоборот

Закон о запрете вырубки карпатских лесов, который недавно приняла Верховная Рада, оказывается, дает еще больше зеленого света для санитарной рубки, которой и прикрываются нелегальные дельцы.

Изменив буквально несколько слов в тексте, по сути, узаконили рубки, при которых было больше всего злоупотреблений, а именно санитарные. И еще хуже, позволили их вести на высокогорье, выше тысячи ста метров, раньше это строго запрещали.

А еще новый документ вроде запрещает проведение сплошных рубок в национальных природных парках и заказниках. С одним, правда, уточнением. Теперь, чтобы рубку считали не сплошной, достаточно растянуть ее во времени на несколько лет.

Если раньше со склонов разрешено было свозить дерево только в экологический способ – гусеничная техника была под запретом, то теперь это звучит как преимущественно в экологический способ. То есть, вместо окончательно отказаться, варварский способ трелевки леса вернули.

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Такой запрет на определенные виды техники может прописать в своих нормативах Государственное агентство лесных ресурсов. Однако надежды мало.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Нацпарке Карпат под видом санвырубки пилят леса.

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