Заборона вирубування карпатських лісів: чому закон діє навпаки

Закон про заборону вирубування карпатських лісів, який нещодавно ухвалила Верховна Рада, виявляється, дає ще більше зеленого світла для санітарної рубки, якою й прикриваються нелегальні ділки.

Змінивши буквально кілька слів у тексті, по суті, узаконили рубки, під час яких було найбільше зловживань, а саме санітарні. Та ще гірше, дозволили їх вести на високогір’ї, вище тисячі ста метрів, раніше це суворо забороняли.

А ще новий документ начебто забороняє проведення суцільних рубок у національних природних парках та заказниках. З одним, правда, уточненням. Тепер, щоб рубку вважали не суцільною, достатньо розтягнути її в часі на кілька років.

Якщо раніше зі схилів дозволено було звозити дерево тільки в екологічний спосіб – гусенична техніка була під забороною, то тепер це звучить як переважно в екологічний спосіб. Тобто, замість остаточно відмовитися, варварський спосіб трелювання лісу повернули.

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Таку заборону на певні види техніки може прописати у своїх нормативах Державне агентство лісових ресурсів. Однак надії мало.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Нацпарку Карпат під виглядом санвирубки пиляють ліси.

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