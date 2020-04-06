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Факты / Видео / Украина / Бизнес и финансы

Забитые стоянки аэропортов. Как работают авиаперевозчики в условиях карантина

Поезда не ездят, самолеты не летают. Пока украинцы под карантином, а границы закрыты для туристических путешествий, отечественные авиаперевозчики рискуют не выйти из карантина. Кроме того, что заработки стали на паузу, содержание и парковка самолетов стоят очень дорого.

Все 35 воздушных судов МАУ шеренгой припаркованы в бориспольском аэропорту. Последний рейс отечественная авиакомпания осуществила 29 марта. Тогда перевозчик вернул на родину 270 украинцев из Бангкока. Ущерб, понесенный компанией из-за отмены рейсов — заоблачный. Подробнее в сюжете Константина Мельникова.

Напомним, с 24 марта в Украине закрыты все аэропорты, кроме Борисполя. Они не будут работать до 3 апреля.

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