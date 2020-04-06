Забиті стоянки аеропортів. Як працюють авіаперевізники в умовах карантину

Поїзди не їздять, літаки не літають. Поки українці під карантином, а кордони замкнені для туристичних мандрівок, вітчизняні авіаперевізники ризикують не вийти з карантину. Крім того, що заробітки стали на паузу, утримання та паркування літаків коштують великих грошей.

Усі 35 повітряних суден МАУ шеренгою припарковані на бориспільському летовищі. Останній рейс вітчизняна авіакомпанія здійснила 29 березня. Тоді перевізник повернув на Батьківщину 270 українців з Бангкока. Збитки, яких зазнала компанія через скасування рейсів – захмарні. Докладніше у сюжеті Костянтина Мельникова.

Нагадаємо, з 24 березня в Україні закриті всі аеропорти, крім Борисполя. Вони не працюватимуть до 3 квітня.

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