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Для забавы: на Николаевщине охотник расстрелял стаю лебедей

В Николаевской области охотник ради развлечения убил стаю лебедей. Жертвами стали пять птиц.

Одного пытались спасти местные жители, но напрасно.

О жестоком расстреле лебедей первыми из соцсетей узнали правоохранители соседней области, поэтому быстрее всего на место приехали полицейские Херсонщины.

— Сейчас эти птицы находяться под охраной Дирeктивы ЕС об охране диких птиц, Бeрнской и Боннской конвeнций и Соглашения об охране афро-евразийских мигрирующих водно-болотных птиц, — рассказала пресс-секретарь Нацполиции в Херсонской области.

В декабре недалеко от границы с РФ в Черниговской области пограничники задержали трех браконьеров.

Мужчины явно подготовились к делу: кроме ножей и ружей, у них были мешки, куда они успели расфасовать мясо убитых диких кабанов.

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