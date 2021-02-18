Задля забави: на Миколаївщині мисливець розстріляв зграю лебедів

У Миколаївській області мисливець заради розваги вбив зграю лебедів. Жертвами стали п’ять птахів.

Одного намагалися врятувати місцеві жителі, та марно.

Про жорстокий розстріл лебедів першими з соцмереж дізналися правоохоронці сусідньої області, тож передусім на місце приїхали поліцейські Херсонщини.

– Наразі ці птахи пeрeбувають під охороною Дирeктиви ЄС про охорону диких птахів, Бeрнської та Боннської конвeнцій та Угоди про охорону афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів, – розповіла речниця Нацполіції в Херсонській області.

У грудні неподалік кордону з РФ у Чернігівській області прикордонники затримали трьох браконьєрів.

Чоловіки явно підготувалися до справи: окрім ножів та рушниць, у них були мішки, куди вони встигли розфасувати м’ясо вбитих диких кабанів.