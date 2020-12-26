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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Охотились верхом на лошади: на Черниговщине задержали банду браконьеров

Недалеко от границы с РФ в Черниговской области пограничники задержали трех браконьеров.

Мужчины явно подготовились к делу: кроме ножей и ружей, у них были мешки, куда они успели расфасовать мясо убитых диких кабанов.

Один из горе-охотников охотился верхом на лошади. Во время задержания мужчины оказали сопротивление, пытаясь спрятаться в лесу.

  • Охотились верхом на лошади: на Черниговщине задержали банду браконьеров
  • Охотились верхом на лошади: на Черниговщине задержали банду браконьеров
  • Охотились верхом на лошади: на Черниговщине задержали банду браконьеров
  • Охотились верхом на лошади: на Черниговщине задержали банду браконьеров
Охотились верхом на лошади: на Черниговщине задержали банду браконьеров / 2 фотографии

На видео задержания браконьеров можно услышать серию предупредительных выстрелов.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, составили админпротоколы по ст. 85 КУоАП — Нарушение правил использования объектов животного мира.

Подсчитано, что сумма нанесенного ущерба государству составила 80 тыс. гривен.

Браконьерство на Черниговщине

В начале декабря в Нежинском районе правоохранители задержали браконьера,  убившего 300-килограммовое животное из Красной книги Украины.

Отмечается, что жертвой горе-охотника стала самка лося. Браконьера задержали, когда тот уже обваливал и фасовал мясо убитого животного.

За убийство краснокнижного животного мужчине грозит штраф до 51 тыс. грн или ограничение свободы сроком до трех лет.

Источник: Госпогранслужба

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