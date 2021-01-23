Загадочная смерть Леонтовича: кто убил музыканта и почему не расследовали

Загадочные смерти выдающихся украинских политических и культурных деятелей в начале прошлого века и до сих пор ждут своих расследователей. Еще до расстрела в Сандармохе и террора 30-х годов — неожиданно оборвались жизни художника Александра Мурашко, политика Михаила Грушевского, композитора Николая Леонтовича — благодаря которому сегодня весь мир поет Щедрик. Его убил чекист в этот день сто лет назад.

Молодой русскоязычный мужчина с удостоверением чекиста Афанасия Грищенко прибыл 22 января 1921 в село Марковка и направился к дому священника — это отец композитора. Объяснил, что борется с бандитизмом, и попросился переночевать. Его накормили, напоили и уложили спать в комнате, где ночевал и музыкант.

За несколько часов Николай Леонтович умер. Исследовательница Валентина Кузык считает, ЧК могло заинтересоваться композитором из-за того, что он работал в учреждениях директории и гетьманата, а еще — выступал за автокефалию Украинской церкви. По другой версии, Леонтович хотел эмигрировать за границу — и якобы у него уже были билеты. Убийца Грищенко забрал из дома теплую верхнюю одежду, деньги, белье.

Следы убийцы потерялись. Якобы он и дальше работал стражем на Кировоградщине. Но документов об этом пока не нашли. Смерть Николая Леонтовича возмутила и местных жителей, и столичных художников.

Лишь в 90-х годах прошлого века могли говорить, что убийца имел удостоверение ЧК. Поэтому преступление все еще можно расследовать.

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