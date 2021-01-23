Загадкова смерть Леонтовича: хто вбив музиканта і чому не розслідували

Загадкові смерті видатних українських політичних і культурних діячів на початку минулого століття і досі чекають своїх розслідувачів. Ще до розстрілу в Сандармоху і терору 30-х років – несподівано обірвались життя художника Олександра Мурашка, політика Михайла Грушевського, композитора Миколи Леонтовича – завдяки якому сьогодні увесь світ співає Щедрика. Його вбив чекіст цього дня сто років тому.

Молодий російськомовний чоловік з посвідкою чекіста Афанасія Грищенка прибув 22 січня 1921 року до села Марківка і попрямував до будинку священника – це батько композитора. Пояснив, що бореться із бандитизмом, і попросився переночувати. Його нагодували, напоїли і поклали спати в кімнаті, де ночував і музикант.

За кілька годин Микола Леонтович помер. Музикознавиця і дослідниця Валентина Кузик вважає, ЧК могло зацікавитись композитором через те, що він працював в установах директорії і гетьманату, а ще – виступав за автокефалію Української церкви. За іншою версією, Леонтович хотів емігрувати за кордон – і нібито в нього вже були квитки. Убивця Грищенко забрав з хати теплий верхній одяг, гроші, білизну.

Сліди вбивці загубились. Нібито він і далі працював правоохоронцем на Кіровоградщині. Але документів про це поки не знайшли. Смерть Миколи Леонтовича збурила і місцевих людей, і столичних митців.

Лише в 90-х роках минулого століття мали змогу говорити, що вбивця мав посвідку ЧК. Тож злочин усе ще можна розслідувати.

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