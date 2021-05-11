Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Світ

Загострення на Близькому Сході: Нетаньягу пообіцяв посилити обстріли сектора Гази

Ізраїль збирається посилити удари у напрямку сектора Гази.

Повідомлення про це з’явилось на офіційній сторінці прем’єра країни Беньяміна Нетаньягу у Twitter.

ХАМАС отримає удари, які він не чекав, тому громадяни Ізраїлю мають набратися терпіння та бути готовими до певних жертв, зазначив Нетаньягу.

Читайте: Із сектора Гази випустили близько 200 ракет по Ізраїлю: постраждали мирні жителі

Крім того, він закликав людей суворо дотримуватися приписів Служби тилу Ізраїля, бо це рятує життя.

Сутички у Єрусалимі

Протистояння у Єрусалимі тривають майже місяць, нині дійшло до масштабних перестрілок.

Водночас США і ЄС закликали Ізраїль і Палестину припинити обстріли, та ескалація не спадає.

Детальніше про протистояння у Єрусалимі читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

ХАМАС почав ракетний обстріл Тель-Авіву. У місті спрацювали сирени повітряної тривоги
ХАМАС почав ракетний обстріл Тель-Авіву. У місті спрацювали сирени повітряної тривоги
З Сектору Гази випустили близько 200 ракет по Ізраїлю: постраждали мирні жителі
З Сектору Гази випустили близько 200 ракет по Ізраїлю: постраждали мирні жителі
В Ізраїлі пролунало кілька вибухів, є постраждалий
В Ізраїлі пролунало кілька вибухів, є постраждалий
На Землю впала неконтрольована китайська ракета
На Землю впала неконтрольована китайська ракета
Каміння, пляшки і десятки поранених: на Храмовій горі в Ізраїлі спалахнули протести
Каміння, пляшки і десятки поранених: на Храмовій горі в Ізраїлі спалахнули протести
США не збиватимуть неконтрольовану ракету Китаю, вона незабаром впаде на Землю
США не збиватимуть неконтрольовану ракету Китаю, вона незабаром впаде на Землю
В Ізраїлі вивчили ефективність вакцини від Pfizer та BioNTech – дослідження
В Ізраїлі вивчили ефективність вакцини від Pfizer та BioNTech – дослідження
Ізраїль заборонив українцям в’їзд на територію країни
Ізраїль заборонив українцям в’їзд на територію країни
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка