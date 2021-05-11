Загострення на Близькому Сході: Нетаньягу пообіцяв посилити обстріли сектора Гази

Ізраїль збирається посилити удари у напрямку сектора Гази.

Повідомлення про це з’явилось на офіційній сторінці прем’єра країни Беньяміна Нетаньягу у Twitter.

ХАМАС отримає удари, які він не чекав, тому громадяни Ізраїлю мають набратися терпіння та бути готовими до певних жертв, зазначив Нетаньягу.

Читайте: Із сектора Гази випустили близько 200 ракет по Ізраїлю: постраждали мирні жителі

Крім того, він закликав людей суворо дотримуватися приписів Служби тилу Ізраїля, бо це рятує життя.

Сутички у Єрусалимі

Протистояння у Єрусалимі тривають майже місяць, нині дійшло до масштабних перестрілок.

Водночас США і ЄС закликали Ізраїль і Палестину припинити обстріли, та ескалація не спадає.

Детальніше про протистояння у Єрусалимі читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.