Загострення на Близькому Сході: Нетаньягу пообіцяв посилити обстріли сектора Гази
Ізраїль збирається посилити удари у напрямку сектора Гази.
Повідомлення про це з’явилось на офіційній сторінці прем’єра країни Беньяміна Нетаньягу у Twitter.
ХАМАС отримає удари, які він не чекав, тому громадяни Ізраїлю мають набратися терпіння та бути готовими до певних жертв, зазначив Нетаньягу.
Читайте: Із сектора Гази випустили близько 200 ракет по Ізраїлю: постраждали мирні жителі
Крім того, він закликав людей суворо дотримуватися приписів Служби тилу Ізраїля, бо це рятує життя.
Сутички у Єрусалимі
Протистояння у Єрусалимі тривають майже місяць, нині дійшло до масштабних перестрілок.
Водночас США і ЄС закликали Ізраїль і Палестину припинити обстріли, та ескалація не спадає.
Детальніше про протистояння у Єрусалимі читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.
2021-05-11
Теги: Ізраїль, Біньямін Нетаньягу, Ракета, Сектор Газа