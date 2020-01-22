Захар Беркут, Мавка та Кріпосна: виставка костюмів на ВДНГ

У що вдягався Захар Беркут, чому лилася кров від костюмів 19 сторіччя, і скільки необхідно часу, аби вдягнути сукню з серіалу Кріпосної. На всі ці питання можна отримати відповіді на столичному ВДНГ. Там виставили понад півсотні костюмів з фільмів Захар Беркут, Мавка, Віддана, серіалу Кріпосна та інших.

Ця виставка – доказ того, що українське кіно відроджується і одночасно не шукає простих шляхів.

Сукні, в яких актрисам доводилося бути на знімальних майданчиках по 10-12 годин, змушували не їсти, і не пити, аби не ходити в туалет.

Захар Беркут напевно перевершив будь-яке українське кіно за кількістю костюмів. Для зйомок знадобилось пошити 6 сотень різних екземплярів зі шкіри, металу та хутра.

Загалом в павільйоні ВДНГ представлені 6 тематичних зон костюмів. Є фільми, які ще й не вийшли у прокат. Зануритися у магічний світ сучасного українського кіномистецтва можна до 13 лютого.

Факти ICTV раніше писали про те, що у Києві відкрили художню виставку до Дня соборності.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.