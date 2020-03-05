Окончание обсервации. Как провожали эвакуированных в Новых Санжарах

5 марта закончился двухнедельный срок обсервации, в которой находились эвакуированные из Китая украинцы, иностранцы и экипаж, который их сопровождал. Ровно в полдень двери санатория в военном центре в Новых Санжарах на Полтавщине открылась и люди отправились домой.

Их встречали родственники и друзья, а также лично президент Владимир Зеленский. В Минздраве отметили, что абсолютно все полностью здоровы. Домой отправились 45 украинцев, 27 иностранцев, медики и экипаж, который их сопровождал, а также теперь уже бывшая министр здравоохранения Звездная Скалецкая, всего более 100 человек. Эвакуированных проверяли дважды в день, а также два раза за период обсервации принимали биоматериал на коронавирус. Но чтобы не допустить распространения болезни, в Украине все же введут ограничения. Детали в сюжете Татьяны Доцяк.

Напомним, в Украине появился первый санитарный вертолет для эвакуации больных коронавирусом.

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