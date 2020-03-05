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Закінчення обсервації. Як проводжали евакуйованих у Нових Санжарах

5 березня закінчився двотижневий термін обсервації, в якій перебували евакуйовані з Китаю українці, іноземці та екіпаж, що їх супроводжував. Рівно опівдні двері санаторію у військовому центрі в Нових Санжарах на Полтавщині відчинилися і люди відправилися додому.

Їх зустрічали родичі та друзі, а також особисто президент Володимир Зеленський. В МОЗ наголосили, що абсолютно всі повністю здорові. Додому вирушили 45 українців, 27 іноземців, медики й екіпаж, що їх супроводжував, а також тепер уже колишня міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька, загалом понад 100 людей. Евакуйованих перевіряли двічі на день, також два рази за період обсервації брали біоматеріал на коронавірус. Та щоб не допустити поширення недуги, в Україні таки запровадять обмеження. Деталі у сюжеті Тетяни Доцяк.

Нагадаємо, в Україні з’явився перший санітарний гелікоптер для евакуації хворих на коронавірус.

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