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Факты / Видео / Украина / Общество

Закон Савченко в действии: почему после его отмены боевики выходят на свободу

Тех, кто убивал героев на востоке Украины отпускают из тюрем по закону Савченко, по которому один день в СИЗО приравнивается к двум дням в колонии.

Несмотря на благие намерения наших законодателей, а именно лишить заложников прокуроров и судебной системы многолетних судебных разбирательств, закон выпустил на волю многих боевиков, террористов и убийц.

Народные избранники опомнились и спешно отменили закон, однако исключение таки сделали – он действует для тех, кто совершил преступление до 20 июня 2017 года, а это именно горячие бои на восточном фронте, поэтому на волю выйдет еще не один головорез.

О законе Савченко, который Украина еще долго будет искупать – Владимир Михайлов.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как суд отпустил мужчину, который изнасиловал и убил 2-летнего пасынка.

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