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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Закон Савченко в дії: чому попри його скасування бойовики виходять на волю

Тих, хто вбивав героїв на сході України відпускають з тюрем за законом Савченко, за яким один день у СІЗО прирівнюється до двох днів у колонії.

Попри благі наміри наших законотворців, а саме позбавити заручників прокурорів та судової системи багаторічних судових розглядів, закон випустив на волю багатьох бойовиків, терористів та убивць.

Народні обранці схаменулись і спішно скасували закон, однак виняток таки зробили – він діє для тих, хто скоїв злочин до 20 червня 2017-го, а це саме найгарячіші бої на східному фронті, тому на волю вийде ще не один головоріз.

Про закон Савченко, який Україна ще довго буде спокутувати – Володимир Михайлов.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як суд відпустив чоловіка, який зґвалтував та вбив 2-річного пасинка.

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