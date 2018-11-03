Остались только руины! Последствия взрыва в Ичне

Домов, от которых остались только страшные руины на улице немало. Они восстановлению не подлежат.

Сразу как стихли взрывы на складах – начались ремонтные работы в пострадавших селах. Восстанавливают печи, вставляют окна и двери, где надо – ремонтируют поврежденные взрывной волной крыши.

Шифер, доски, кирпич, краску и даже гвозди – стройматериалы для ремонта в пострадавших сел везут со всей Украины. Все это благотворительная помощь от неравнодушных украинцев. Из резервного же фонда государственного бюджета обещанные 100 млн еще не поступили.

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Село Дружба, расположенное именно за забором воинской части, тоже постепенно приходит в себя после взрывов. Здесь также ремонтируют разрушенные дома, школу и детский сад.

Деньги из резервного фонда государственного бюджета в Черниговской облгосадминистрации ожидают получить уже в начале ноября. Кроме помощи, на восстановление домов, у государства будут просить деньги и на поврежденный транспорт и на уничтоженое имущество сельхозпредприятия.

К слову, взрыв в Ичне: от боеприпасов очистили все села.

Опубликовано Ноябрь, 03 в 13:30



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