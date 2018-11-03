Залишилися тільки руїни! Наслідки вибуху в Ічні

Осель від яких залишилися тільки страшні руїни на вулиці чимало. Вони відновленню не підлягають.

Одразу як стихли вибухи на складах – почалися ремонтні роботи в постраждалих селах. Відновлюють печі, ставляють вікна та двері, де треба – ремонтують понівечені вибуховою хвилею дахи.

Шифер, дошки, цеглу, фарбу і навіть цвяхи – будматеріали для ремонту в постраждалі села везуть з усієї України. Усе це благодійна допомога від небайдужих українців. З резервного ж фонду державного бюджету обіцяні 100 млн ще не надійшли.

Дивіться: 4 катастрофи – 400 млн. грн. збитків! Усе про масштабні вибухи боєприпасів

Село Дружба, розташоване саме за парканом військової частини, теж поступово оговтується після вибухів. Тут також ремонтують поруйновані будинки, школу і дитячий садочок.

Гроші з резервного фонду державного бюджету в Чернігівській облдержадміністрації очікують отримати вже на початку листопада. Окрім допомоги, на відновлення будинків, у держави проситимуть гроші і на пошкоджений транспорт та на знищене майно сільгосппідприємства.

До слова, вибух в Ічні: від боєприпасів очистили всі села.

Опубліковано Листопад, 03 в 13:30



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.