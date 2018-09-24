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Покушение на Олега Михайлика: все версии

В Одессу отправилась усиленная группа правоохранителей, которые должны найти виновных в покушении на активиста Олега Михайлика. В состав группы входят следователи и прокуроры. Они останутся в Одессе, пока не раскроют преступление. На данный момент, следствие рассматривает пять возможных версий покушения.

Первая связана с общественной деятельностью раненого активиста, вторая – с незавершенным строительством жилого комплекса Золотой берег. Михайлик организовывал акции протеста и требовал достроить дома. Третья – связана с авторынком Успех – Олег активно выступал против новых владельцев рынка. Также не исключают личные отношения и хулиганство.

Между тем, состояние здоровья Олега Михайлика улучшается.

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К слову, Факты ICTV сообщали, что активист Михайлик пришел в сознание после покушения

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