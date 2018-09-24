Замах на Олега Михайлика: всі версії

До Одеси вирушила посилена група правоохоронців, які повинні знайти винних у замаху на активіста Олега Михайлика. До складу групи входять слідчі та прокурори. Вони лишатимуться в Одесі, доки не розкриють злочин. На данний момент, слідство розглядає п’ять можливих версій замаху.

Перша пов’язана з громадською діяльністю пораненого активіста, друга – з незавершеним будівництвом житлового комплексу Золотий берег. Михайлик організовував акції протесту й вимагав добудувати будинки. Третя – пов’язана з авторинком Успіх – Олег активно виступав проти нових власників базару. Також не відкидають особисті стосунки та хуліганство.

Тим часом, стан здоров’я Олега Михайлика покращується.

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До слова, Факти ICTV повідомляли, що активіст Михайлик прийшов до тями після замаху

Опубліковано Вересень, 24 в 21:53



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