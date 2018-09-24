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Покушение на Олега Михайлика: как чувствует себя и почему одесситы вышли на протест

Он критиковал действующую городскую власть Одессы и правоохранительные органы. В субботу вечером в собственном дворе пытались убить общественного активиста Олега Михайлика.

Мужчина выжил после огнестрельного ранения – сейчас он в реанимации в тяжелом состоянии. Это уже шестое нападение на проукраинских активистов в Одессе за последнее время.

Накануне люди вышли на протест. Требовали объективного расследования и отставки руководства областной нацполиции.

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На место преступления правоохранители прибыли через 40 минут после звонка, хотя живет активист в 200 метрах от главного областного управления полиции. Друзья утверждают, вечером у Олега должна была состояться встреча, однако с кем – неизвестно.

У палаты Олега круглосуточная охрана. Дело полиция квалифицировала как покушение на убийство.

Напомним, 22 сентября в Одессе стреляли в Олега Михайлика. Активист в тяжелом состоянии попал в больницу.

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