Покушение на Олега Михайлика: как чувствует себя и почему одесситы вышли на протест
Он критиковал действующую городскую власть Одессы и правоохранительные органы. В субботу вечером в собственном дворе пытались убить общественного активиста Олега Михайлика.
Мужчина выжил после огнестрельного ранения – сейчас он в реанимации в тяжелом состоянии. Это уже шестое нападение на проукраинских активистов в Одессе за последнее время.
Накануне люди вышли на протест. Требовали объективного расследования и отставки руководства областной нацполиции.
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На место преступления правоохранители прибыли через 40 минут после звонка, хотя живет активист в 200 метрах от главного областного управления полиции. Друзья утверждают, вечером у Олега должна была состояться встреча, однако с кем – неизвестно.
У палаты Олега круглосуточная охрана. Дело полиция квалифицировала как покушение на убийство.
Напомним, 22 сентября в Одессе стреляли в Олега Михайлика. Активист в тяжелом состоянии попал в больницу.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!