Замах на Олега Михайлика: як почувається та чому одесити вийшли на протест

Він критикував чинну міську владу Одеси та правоохоронні органи. В суботу ввечері у власному дворі намагалися вбити громадського активіста Олега Михайлика.

Чоловік вижив після вогнепального поранення – нині він в реанімації у важкому стані. Це вже шостий напад на проукраїнських активістів в Одесі за останній час.

Напередодні люди вийшли на протест. Вимагали об’єктивного розслідування і відставки керівництва обласної нацполіції.

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На місце злочину правоохоронці прибули через 40 хвилин після дзвінка, хоча живе активіст за 200 метрів від головного обласного управління поліції. Друзі стверджують, ввечері в Олега мала відбутися зустріч, проте з ким – невідомо.

Біля палати Олега Михайлика – цілодобова охорона. Справу поліція кваліфікувала як замах на вбивство.

Нагадаємо, 22 вересня в Одесі стріляли в Олега Михайлика. Активіст у важкому стані потрапив до лікарні.

Опубліковано Вересень, 24 в 9:54



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