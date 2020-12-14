Заменили вертолеты ООН в Африке: как собирают вездеходы Sherp в Киеве
Украинские вездеходы Sherp проявили себя в полной мере во время мощного наводнения на Прикарпатье, наделавшего много бед в июне.
Для наших спасателей разработали специальную модель — Богун.
Имеют два таких вездехода и ожидают третий и закарпатские спасатели. Говорят: без этих уникальных автомобилей им не обойтись. Ведь на них могут добраться до тех мест, куда другая техника не доедет. Наиболее необходим вездеход в горах.
Этим летом спасли и 12 туристов, которые из-за сильного ливня, сбились с маршрута и застряли на Говерле.
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Как выглядит производство этих мощных машин в Киеве и, почему в Организации Объединенных Наций заменили вертолеты на Sherp в Африке, смотрите в сюжете Фактов ICTV.
Фото: SherpDrive