Помнят последствия. Селяне Прикарпатья требуют прекратить масштабную вырубку лесов

Стихия на Прикарпатье принесла разруху, которую будут чувствовать не один год. Полностью разрушено более 150 км дорог и 90 мостов, повреждено 10 тыс. жилых домов.

Больше всего вреда нанесла не большая вода, а селевые потоки. Вода с гор хлынула с такой силой и скоростью, что сносила все на своем пути. На несколько недель в блокаде было с десяток горных сел. Причина такого разрушения не только аномальные осадки, но и вырубка лесов.

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В последние годы лесное хозяйство уверяет, что лесов сажают больше, чем вырубают. Полностью отказались от сплошных лесосек и бережно относятся от заготовки древесины.

После катастрофы, которую пережили горцы, они начали выходить на протесты. Они хорошо знают, как хозяйничают в местных лесах.

Важнейшие проезды и мосты горцы делали собственными силами и средствами. Вода почистила скошенные горы и разрушила все на своем пути.

Акции протеста продолжаются не первый год. Селяне все чаще блокируют работу заготовителей древесины. Потому что документы им не показывают, к тому же лесоводы каждый раз расширяют площади заготовки.

Месяц назад в области полиция из-за незаконной вырубки леса в нескольких лесхозах провела 14 обысков. Но до сих пор продолжаются экспертизы, а делать их еще долго.

Люди не верят, что вообще кого-то накажут. Разве что снова отомстит природа, а заплатят местные жители жизнью и здоровьем, разрушенными домами, дорогами и мостами.

СБУ расследует наводнения в Западной Украине как экоцид

Служба безопасности Украины расследует причины разрушительных наводнений на Западе Украины по ст. 441 Уголовного кодекса Украины об экоциде.

Оперативники зафиксировали массовое уничтожение растительного мира, что, вероятно, могло привести к экологической катастрофе.

СБУ уже передала в прокуратуру материалы о незаконной вырубке лесов, ненадлежащей лесохозяйственной деятельности и невыполнении мер по охране окружающей природной среды уполномоченными лицами на территории западных областей.

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