Замінили вертольоти ООН в Африці: як збирають всюдиходи Sherp у Києві

Українські всюдиходи Sherp проявили себе у повній мірі під час потужної повені на Прикарпатті, що наробила багато лиха у червні.

Для наших рятувальників розробили спеціальну модель – Богун.

Мають два такі всюдиходи та очікують на третій і закарпатські рятувальники. Кажуть: без цих унікальних автомобілів їм не обійтися. Адже на них можуть дістатися до тих місць, куди інша техніка не доїде. Найбільш необхідний всюдихід у горах.

Цього літа врятували і 12 туристів, які через сильну зливу, збилися з маршруту і застрягли на Говерлі.

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Як виглядає виробництво цих потужних машин у Києві та, чому в Організації Об’єднаних Націй замінили гелікоптери на Sherp в Африці, дивіться у сюжеті Фактів ICTV.

Фото: SherpDrive

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