Заплыв Oceanman: среди победителей соревнования украинцы

Ничто так не улучшает настроение и не добавляет позитива, как занятия спортом и особенно, когда речь идет не об обязательной олимпийской программе, а о спорте для себя.

Берег озера Орта объединил участников разного возраста, от 12 до 70, а также спортсменов и любителей. Глубинка Пьемонта на Севере Италии привлекла фанатов заплыва под открытым небом. Через утренний ливень соревнования могли и перенести. Впрочем, переменная итальянская погода быстро меняла настроение, будто испытывала спортсменов на устойчивость.

Читайте: Почему перед выборами политики начинают заниматься спортом

На стартовую позицию участников отвозит катер. Если твой шарик зеленый – ты плывешь дистанцию ​​1,5 километра. Красный и ярко оранжевый – это уже марафонские дистанции. Кроме буя на теле обязательно должен быть чип, именно он фиксирует время.

Несмотря на то, что погода не слишком способствует заплыву, поскольку вода довольно холодная, это не останавливает сторонников соревнований.

Остров откуда будет старт дистанции 4,5 километра, это расстояние собирает наибольшее количество участников. Их даже разделяют на два катера. Перед заплывом, мы встречаем основателя Оушенмен, испанца Фермина. Несмотря на страх глубины, настроение оптимистичное.

Считанные минуты до старта и каждый настраивается на свой лучший результат.

Профессиональные спортсмены впереди, именно в них идет ожесточенная борьба за первенство. Рядом катера, следящее за безопасностью марафонцев, ориентиры – оранжевые шарики. И так до самого финиша. Час – именно столько им понадобилось. Среди первых и украинцы. В лидерах – наша Наташа. Она заняла первое место в своей возрастной категории.

Не обойти вниманием и эпатажного бельгийца – Оливье. Он легенда соревнований на Оушенмен. Всегда выбирает 14 километров и без победы не остается. В свои 55 лет дает фору 20-летним спортсменам.

Конечно, это не Олимпийские соревнования и происходят они не на государственном уровне. Но это возможность спортсменам не терять форму, а любителям проявить себя. Ты можешь плыть бешеную расстояние за 3 часа или за 7 и все равно быть гордым за свою отвагу. Это влечет тысячи, особенно украинцев, которые все чаще выбирают не пассивный отдых в Египте, а драйвовый уикенд и дух соревнований.

Напомним, Факты ICTV, писали о правилах плавания для младенцев и с какого возраста можно этим заниматься.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.