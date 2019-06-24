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Заплив Oceanman: серед переможців змагання українці

Ніщо так не покращує настрій та не додає позитиву, як заняття спортом і особливо, коли йдеться не про обов’язкову олімпійську програму, а спорт для себе.

Берег озера Орта об’єднав учасників різного віку, від 12 до 70, а також спортсменів та аматорів. Глибинка П’ємонту на Півночі Італії притягнула фанатів запливу просто неба. Через ранкову зливу змагання могли й перенести. Утім, мінлива італійська погода швидко змінювала настрій, ніби випробовувала спортсменів на стійкість.

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На стартову позицію учасників відвозить катер. Якщо твоя кулька зелена – ти пливеш дистанцію 1,5 кілометра. Червоний і яскраво помаранчевий – це вже марафонські дистанції. Окрім буя на тілі обов’язково має бути чіп, саме він фіксує час.

Попри те, що погода не надто сприяє запливу, оскільки вода доволі холодна, це не спиняє прихильників змагань.

Острів звідки буде старт дистанції 4,5 кілометри, ця відстань збирає найбільшу кількість учасників. Їх навіть розділяють на два катери. Перед запливом, ми зустрічаємо засновника Оушенмен, іспанця Ферміна. Попри страх глибини, настрій оптимістичний.

Лічені хвилини до старту і кожен налаштовується на свій найкращий результат.

Професійні спортсмени попереду, саме у них йде запекла боротьба за першість. Поряд катери, що стежать за безпекою марафонців, орієнтири – помаранчеві кульки. І так до самого фінішу. Година – саме стільки їм знадобилося. Серед перших і українці. У лідерах – наша Наталка. Вона здобула перше місце у віковій категорії.

Не оминути увагою й епатажного бельгійця – Олів’є. Він легенда змагань на Оушенмен. Завжди обирає 14 кілометрів і без перемоги не лишається. У свої 55 років дає фору 20-річним спортсменам.

Звісно це не Олімпійські змагання і відбуваються вони не на державному рівні. Але це можливість спортсменам не втрачати форму, а любителям проявити себе. Ти можеш пливти шалену відстань за три години чи за сім і все одно бути гордим за свою відважність. Це вабить тисячі, особливо українців, які дедалі частіше обирають не пасивний відпочинку Єгипту, а драйвовий вікенд і дух змагань.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про правила плавання для немовлят і з якого віку можна цим займатися.

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