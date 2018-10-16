Зароби перший мільйон! Як Польща підтримує молодих бізнесменів

Польща активно підтримує молодих бізнесменів і підприємців, допомагає їм відкрити власну справу, написати бізнес-план, знайти інвестора. За підтримки Польського інституту у Києві та Інституту Адама Міцкевича і у співпраці з Фундацією Startup Hub Poland в Польщі Факти розпочинають серію матеріалів про польський досвід підтримки молодих бізнесменів та розробників передових технологій.

Ростик – українець, у свої 26 – мільйонер, співвласник компанії і герой Форбсу. У Кракові вивчився і залишився. Разом з колегами-співвітчизниками розробив програму Кол-Пейдж, яка миттєво передзвонює людині, якщо та заходить на сайт і цікавиться продуктом. Програму вже встановили півтори тисячі компаній.

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30-річний мільйонер із Варшави. Півтора мільйона злотих – це приблизно 12 млн. гривень – такий прибуток компанії Ігоря Савчука. Ігор – розробник польського чат-бота. Це програма, яку мають всі провідні польські компанії.

Обом хлопцям для втілення їхніх ідей допомогли так звані бізнес-інкубатори. Їх у Польщі понад 50. Це осередки, де початківцям безкоштовно чи за мінімальну плату дають місце для роботи, комп’ютер, допомагають з візою. Або організовують конкурси для стартаперів, приз у яких – гроші на розвиток.

До слова, $10 тис. і поїздка у Нью-Йорк: українці виграли конкурс стартапів.

Опубліковано Жовтень, 16 в 16:35



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