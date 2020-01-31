Зарплата 10 тис., харчування і соцпакет. Як працюють іноземні компанії в Україні

В Україні більше десяти іноземних заводів з виготовлення електропроводки для автомобілів. Скептики кажуть, сюди вони прийшли за дешевою робочою силою, адже таке виробництво вимагає багато ручної праці.

На таких підприємствах працює понад 20 тис. українців, які могли б виїхати на працю до Польщі, Чехії та Італії. Натомість тут, в Україні мають соцпакет, медичну страховку, житло, проїзд, пільгове харчування. Їх навчають іноземним мовам та навіть дають премію на оплату комунальних послуг. І все це – звичайним працівникам.

Такі підприємства спонукають інших роботодавців боротися за кожні вільні робочі руки.

Від трудової міграції найбільше потерпають прикордонні області. Виїжджають цілими селами. Робочі місця за європейськими стандартами – ось що пропонують такі іноземні виробництва. А ще вони виводять з тіні бодай малу частину економіки нашої держави, вирішують проблему міграції і працевлаштування та наповнюють місцеві бюджети.

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