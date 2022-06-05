Зарядит более 20 смартфонов или раций: изобретатель из Днепра создал повербанк для фронта

Разработчик из Днепра Игорь Кочет изобрел портативный повербанк, который сможет заряжать телефоны и рации даже на тех позициях, где нет электроснабжения.

Разработка содержит три мощных батареи внутри, снаружи деревянный корпус — ящик из-под патронов и множество разъемов. В частности, семь прикуривателей и 11 USB.

Прибора достаточно, чтобы зарядить как минимум два десятка смартфонов или раций. Или же – любые другие приборы, потребляющие 5 или 12 вольт.

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— Генератор производит 1 киловатт, это тысячу ватт, а телефон нуждается в 5 ваттах. Применение повербанка экономит ресурс генератора и это удобнее. Эту штуку можно зарядить где-то в другом месте и отвезти ребятам на передовую, чтобы они в тишине зарядили аккумуляторы, телефоны, — сказал Игорь.

Идея создать такой прибор возникла после общения с военными. Все для того, чтобы облегчить процесс зарядки устройств даже на тех позициях, где нет электроснабжения. Повербанк работает от автомобильного аккумулятора.

Макет прибора Игорь разработал на компьютере. Чтобы корпус был максимально вместительным, просчитал все до мелочей.

Часть комплектующих приобрел в интернете за собственные деньги, а слоты печатал на 3D принтере. Повербанком доволен, впрочем, уже имеет планы на следующую модель.

— Это демаскировочный эффект, а еще ребята говорят, что есть возможность поставить солнечную панель и заряжаться от нее. Попробую еще на литиевых, это меньший вес, большая емкость, но этот вариант будет более дорогим, — сказал он.

И, несмотря на то, что новый усовершенствованный вариант будет дороже, останавливаться на изготовлении таких мощных и экономных повербанков не собирается. Говорит, что это меньше, чем сейчас он может помогать нашим защитникам здесь, в тылу.

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